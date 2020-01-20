أسماء سلامة تكتب لوطن: تعديل وتفعيل القوانين المنصفة للمرأة يجنبنا الوقوع في وحل بعض بنود "سيداو" ويفرض سيادة القانون على الجميع

أنظر إلى ما وصلت إليه الحال من تبادل لاتهامات بين المؤيدين والمعارضين لاتفاقية سيداو ، من يؤيد يتهم المعارضين بالتخلف والرجعية وتغليب العشائرية والبداوة على القوانين والاتفاقيات الدولية ، ومن يعارض يتهم المؤيدين بالانحلال الأخلاقي والرغبة في تهميش الدين بل والقضاء عليه .

ليس كل ما ذكر عن الطرفين هو بالمطلق صحيح ، هناك من يعارضون هذه الاتفاقية بصيغتها العامة ولكنهم لا يعارضون كافة بنودها وإنما بالتحفظ على بعض البنود التي تجاوزت الأديان والشرائع وبالتالي كان لها التأثير السلبي ، وربما كانت السبب في حدة الخطاب الذي تبناه البعض في الرفض لهذه البنود . مع الإشارة إلى أن التوافق مع بعض البنود الواردة فيها ليست لتأييدها ولأنها أتت بالشيء الجديد بل لأن هذا التوافق هو في الأصل مع جوهر ما تدعو له الأديان وما يتفق مع العادات والتقاليد ولا يتجاوزها أو يهمشها . وهو بالنسبة للمجتمع الفلسطيني أمر متداول وموجود على أرض الواقع . ومن المجحف بل من المقيت وصف المعارضين لها بالتخلف والرجعية لم يكن الدين يوماً سبباً في إعاقة تقدم المجتمعات ، بل كان الأساس الذي بنيت عليه الحضارات ، والابتعاد عنه وإساءة استخدام قوانينه هو ما أدى إلى الكوارث الحالية .

وهناك من يؤيدون الاتفاقية ، ويجهلون حقيقة الدوافع الخفية لها ولواضعيها ، وأنا أعني حرفياً ما أقول ( يجهلون ) ، لأن دفاعهم عن الاتفاقية ضعيف ، لا أجد من بين جميع من كتب مؤيداً لهذه الاتفاقية من عمد إلى الرد ولو مرة واحدة على أي من التعليقات التي جاءت معبرة عن الرفض ، ولأكون منصفة ، أقول التعليقات العقلانية البعيدة عن التهجم والسب ، التعليقات التي تحمل الشرح الوافي لأبعاد هذه الاتفاقية . وتتساءل عن سبب هذا التأييد الكبير لها والمطالبة بتفعيل بنودها وعكسه على القوانين المعمول بها في فلسطين . يتردد في ذهني سؤال بسيط : هل فعلاً كنساء نريد المساواة الكاملة مع الرجل؟؟ وهل فعلاً الفروق البيولوجية بيننا لا تنعكس على طبيعة الحياة لكل جنس .. إذا كانت النساء اللواتي ( يناضلن ) لتطبيق سيداو في المجتمع الفلسطيني مقتنعات بذلك بالفعل ، لماذا يقبلن ( التمييز) في المعاملة وفق قانون العمل الذي يعطي للمرأة إجازة أمومة لا تعطى للرجل .. ويسلمن بحقيقة أن هذه الإجازة هي حق طبيعي ، مع أن ما أعطاها هذا الحق هو في الحقيقة ( الاختلاف) البيولوجي بينها وبين الرجل ، ويزيد الأمر للتمتع بساعة الرضاعة لمدة عام إضافي ،لم توافق النساء على مبدأ ( الكوتا ) في الانتخابات ، ويطالبن بزيادة نسبة التمثيل النسائي ، أرى إن كان هناك مطالبة بمساواة كاملة أن يتم إلغاء مبدأ الكوتا كلياً وترك التنافس يتم بين الجميع دون تحديد نسب لتمثيل المرأة ولتحصل على مقعدها بطريقة مساوية للرجل ... لم لا أرى الناشطات في مجال المطالبة بالمساواة يعمدن لشغل بعض الوظائف والمهن ( من باب المساواة ) مع الرجل ، كعاملات نظافة في البلديات ، أو عاملات البناء أو بائعات في محلات الخضار والفواكه واللحوم ، لماذا هذه الانتقائية في مسألة مجالات المساواة ؟ لأن في حقيقة الأمر الكل مقتنع في داخله أن هناك فروقاً في التكوين الجسدي للجنسين ، تسمح لكل منهما بالقيام ببعض المهام التي لا يقوى الطرف الآخر على القيام بها ، هذه مسلمات ، وإذا كان الأمر على هذا الحال لم الجدل في مسألة المساواة المطلقة .

الموضوع تشعب كثيراً وأخذ أبعاداً جدية وخطيرة ،وبات هناك شبه تصنيف للرأي العام حول هذه القضية ، من هم معها تم وصمهم بأنهم أصحاب " أجندات خارجية مشبوهة " ويقبضون لقاء رأيها ، ومن هم ضد ، تم إدراج موقفهم ضمن حزب التحرير ، وكأن كل من قال لتبقى القوانين بعيدة عن المساس بجوهر الدين هم حزب التحرير فقط ، الأمر فيه مغالطات كبيرة ، وغير منصف في التعامل على الإطلاق بين وجهات النظر المختلفة .

ما أعجبني حقيقة واقترب من الرأي الذي أتبناه على الصعيد الشخصي ، وهو موقف رسمي والحمد لله ، صادر من رئيس الحكومة ، الدكتور محمد شتيّة ، الذي صرح في مقابلة مع تلفزيون فلسطين يوم الأحد الموافق 5/1/2020 ، أن هذه الاتفاقية والتي وقعت في عام 2014 تم إرسالها إلى المحكمة الدستورية والتي قالت بدورها أن قوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها هي التي تطغى على كل شيء وبالتالي فإننا لن نقبل أن تجرف الاتفاقيات القوانين الوطنية، بل يجب أن تكون هناك مواءمة بما لا يؤثر على عاداتنا وتقاليدنا وديننا ومجتمعنا .

هذا هو القول الفصل ، لا اتفاقيات تحل محل القوانين السائدة في البلاد ، ولا اتفاقيات تتعارض مع القانون الأساسي . إذا ما تم الوقوف خلف تصريحات رئيس الحكومة وتفعيلها ، لن يكون هناك مجال للمزيد من الجدل القائم حول هذه الاتفاقية وغيرها ، وسيكون الاحتكام بشكل مباشر للقوانين المعمول به في الدولة وفق وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي .

أما ما بات من الضروري أن يتم المباشرة في تحسينه وإجراء التعديلات عليه ، هو القوانين التي تضمن الحقوق التي أعطاها الدين للمرأة والتي أدى التقصير في تحقيقها إلى إعطاء الفرصة للبعض في اتهام القانون بالتمييز وعدم الإنصاف للمرأة . وأصبح الحل لديهم استيراد الاتفاقيات من الخارج ( لتعطي الحق حقوقها ) .

وبشكل محدد أكثر لهذه القوانين ، مسألة الميراث التي توضع دائماً على رأس قائمة القضايا التي تثار في موضوع التمييز ضد المرأة ، إذ لابد من التحسين في هذه القوانين ، لا أعني تغيير قانون الميراث ، وإنما الإجراءات المتبعة في المحاكم بهذا الخصوص ، لم لا تبقى قضية الإرث في المحكمة الشرعية لما بعد الحصول على حصر الإرث للورثة ، بمعنى أن ترعى المحكمة الشرعية موضوع الإرث حتى النهاية ، وتستمر بالإشراف على عملية توزيع التركة الشرعية للمتوفي لحين الوصول إلى تسجيل الحصص بالكامل للورثة ، بهذه الطريقة ستضمن المحكمة تطبيق الشرع في مسألة ميراث الإناث الشرعي ، ويأخذ كل ذي حق حقه . وتترك للوريث بعدها حرية التصرف بميراثه الشرعي بعد أن تكون قد تأكدت من تسجيل النصيب الشرعي لكل فرد . لكي لا تترك المسألة للأهواء الشخصية وتترك المجال لحرمان أي شخص من ميراثه الشرعي .

كما لا بد من النظر في المحاكم الشرعية أيضاً إلى الإجراءات المتعلقة بقضايا النفقات الشرعية والقضايا الطلاق ، حيث أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا تكاد تكون غير منطقية فيما يتعلق بالمبالغ المحكوم بها لصالح الأطفال ( النفقة ) ، مبالغ لا تغطي شيئاً يذكر من النفقات الضرورية للطفل ، لا بد من أخذ مستوى المعيشة العام بعين الاعتبار ، كذلك طبيعة الحياة التي يعيشها الأب ، ومستوى المعيشة الواجب أن يضمنه لأبنائه المنتفعين من النفقة .

كما أن بعض الأحكام الصادرة في قضايا الطلاق ، والتي تقضي بتقسيط المهر المؤجل هي أيضاً فيها نوع من الإجحاف بحق المرأة ، إذ أن هناك من الرجال من يستصدر حكماً بتقسيط المهر المؤجل لعدم مقدرته المالية على دفعه كاملاً ، وبالمقابل يقوم بالزواج مرة أخرى متحملاً كامل التكاليف الجديدة ، وهذا فيه نوع من التحايل على القانون أو استغلال ثغراته . ناهيك طبعاً عن الفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها المحاكم للنظر في قضايا الطلاق والنفقة .

هذه الأمور هي من أهم الأمور التي تهم المرأة في القوانين المعمول بها في دولتنا ، والتي تشكل معاناة لها في كثير من الأحيان ، ولابد من إصلاحها لتضمن لها ولأولادها الحياة الكريمة .

أما فيما يتعلق بموضوع تحديد سن الزواج الذي صدر مؤخراً مع كل التحفظات من أكثر من جهة حوله ، فأنا أرى فيه جانباً محدداً من المنفعة ، وهو عدم دمج الفتيات المتزوجات مع الطالبات ضمن التعليم النظامي في المدارس ، حيث كنت من أكثر الرافضين لهذه الفكرة ، وكنت أرى أن من الصواب أن تنتقل الطالبة بمجرد زواجها إلى التعليم الخاص ولا تبقى على مقاعد الدراسة مع الطالبات الأخريات . ربما في غياب مثل هذا الإجراء بات تحديد سن الزواج يخدم هذا المطلب . وإن كنت لا أقر بأن نسبة الطلاق مرتبطة بسن الزواج ، فلذلك أسباب واعتبارات كثيرة أخرى .

ثم نأتي لقانون حماية الأسرة ، الذي مازالت المطالب بتفعيله قائمة ، القانون الذي يحمي الأم والطفل والزوج أيضاً ، لابد من تفعيل العقوبات في هذا الجانب ، لا يمكن أن يمر العنف ضد المرأة والطفل مرور الكرام ، كثير من النساء هن ضحية العنف ، من الرجل ومن مثيلاتهن من النساء ، وكثير من الأطفال هم ضحايا العنف من الآباء والأمهات وزوجات الآباء ، كما أن هناك رجال هم ضحايا للعنف ،، مسألة العنف بغض النظر عن ضحيتها هي مرفوضة وتخالف مبادئ الأديان السمحة ، ومبادئ الإنسانية ، وهي من أهم الأسباب إلى اللجوء إلى العنف المضاد ضد المجتمع ككل ، وهي أحد أسباب الجرائم أيضاً ، أن تنقل كل ما تعرضت له من عنف على شكل انتقام من المجتمع الذي تعيش فيه والذي لم يؤمن لك الحماية الكافية ولم ينصفك ...

آن الأوان فعلاً لأخذ العديد من الإجراءات على أرض الواقع لتفعيل القوانين الموجودة فعلاً ، وسن القوانين الجديدة التي تضمن إعطاء الحقوق لأصحابها ، وإنصاف كل مستضعف مهما كان جنسه أو سنّه أو مستواه الاجتماعي أو التعليمي والثقافي ، فالكل سواسية في الإنسانية .

لنقف إلى جانب المجتمع ومصالحه ، بدل الوقوف في وجه بعضنا البعض ، نكيل الاتهامات ، ونحاول تمرير ( أجندات ) مستغلين بعض مواطن الضعف هنا وهناك ، لنتجه بأنظارنا إلى مواطن الخلل الحقيقي في هذا المجتمع ونحاول الإصلاح ما استطعنا . لنتحاور بعقلانية ووفق أسس واضحة ومكشوفة ، دون تخوين البعض وتكفير الآخر ، كلنا نعيش على هذه الأرض وتحت هذه السماء ، خلقنا سواسية وفق شريعة السماء ، كرامتنا مصانة وحقوقنا مكفولة وفق القانون ، سنقف جميعاً خلفه ومعه حين يكون كافياً وشاملاً وقوياً ولن نسمح باستبداله بأي قوانين مهما كانت مصادرها وأهدافها .هذا القانون الذي نأمل ونسعى أن يكون بقوته وعدله فوق الجميع .