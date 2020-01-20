محكمة الاحتلال ترفض تجميد أمر هدم بنايتين في أم الفحم

وطن: رفضت محكمة صلح الاحتلال في الخضيرة بالداخل، طلب تجميد أمر هدم بنايتين في مدينة أم الفحم، بذريعة عدم استصدار تراخيص بناء.

وتدعي سلطات الاحتلال أن صاحب البيت وهو محمد داوود من مدينة أم الفحم بنى خارج الخارطة الهيكلية للمدينة، وتحديدًا في منطقة المعلقة.

وفي محاولة لإنقاذ البيت، قدم المحامي قيس ناصر طلبًا بتجميد أمر الهدم، الأمر الذي رفضته محكمة الاحتلال في الخضيرة، فيما يدرس داوود تقديم طلب آخر في الأيام المقبلة إلى محكمة الاحتلال المركزية في حيفا.

يشار الى ان كل بيت يحتوي على شقتين، أي أن هذا البيت يأوي 4 عائلات، ويقع في منطقة المعلقة في المنطقة الشرقية لمدينة أم الفحم".

(عرب48)