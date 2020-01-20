اطلاق تحدي الشباب ضمن مبادرة "جيل طليق" 2020/2019 في فلسطين

وطن: يستضيف تحدي الشباب عالميا أربعة شركاء ضمن مبادرة جيل طليق وهم اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسة بلان انترناشيونال والمنظمة العالمية للحركة الكشفية بدعم من من المعونة الايرلندية. تحدي الشباب ضمن مبادرة "جيل طليق" يتم إطلاقه في 41 دولة حول العالم بما فيهم فلسطين. ويدعوا هذا التحدي المبدعين الشباب لابتكار حلول من أجل تحسين التعليم والتوظيف والتمكين المدني.

يهدف التحدي إلى الهام الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة و الذين ينقصهم/ن الموارد اللازمة لتحقيقها. وذلك يشمل اللاجئين الشباب الذين يواجهون يوميا تمييزا بسبب عرقهم، ودينهم، هويتهم، جنسهم، أو اعاقتهم، و أولئك الذين يعانون من الفقر.

يتم تنفيذ التحدي في فلسطين بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من وزارة الريادة والتمكين الفلسطينية، وجمعية الكشافة الفلسطينية، وبنك فلسطين، وشركة فلو للاستشارات الريادية/غير الربحية، وجمعية انقاذ المستقبل الشبابي، وتكنو بارك، وغزة سكاي جيكس، وجامعة القدس.

في فلسطين، يتم إطلاق دعوة لتقديم الطلبات ابتداء من اليوم 19 ديسمبر 2019 وحتى 09 فبراير2020. خلال شهر فبراير، سيتم دعوة 10 مجموعات للمشاركة في ورشات تصميم لتطوير أفكارهم. بعد انتهاء ورشات العمل، لاختيار خمسة مشاريع رابحة، حيث ستمنح تلك الفرق المختارة 1,000 دولار أمريكي لكل فريق لمتابعة تطوير أفكاره، بالاضافة الى توفير مدربين ومرشدين لدعم الشباب في تنفيذ افكارهم.

لاحقاُ في شهر يونيو 2020، سيتأهل فريقان من كل دولة للمشاركة في المسابقة للمنافسة على مستوى عالمي. بحيث ستتاح لهم فرصة للحصول على مبلغ تمويل بما يقارب 20,000 دولار امريكي، بالاضافة إلى برنامج حضانة عالمي مخصص من شركاء جيل طليق لدعم هذه المبادرات على نطاق واسع.

ستسهم الافكار الواعدة في نجاح مبادرة جيل طليق، وهي شراكة عالمية طموحة متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص تهدف الى تلبية الاحتياجات الملحة لزيادة فرص التعليم والتدريب والعمل للشباب على نطاق غير مسبوق.

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جيل طليق: هي مبادرة بشراكة عالمية تعمل على إعداد الشباب ليصبحوا مواطنين منتجين ومشاركين. هذه المبادرة تربط بين التعليم والتدريب في سن الثانوية وفرص العمل وريادة الأعمال، ليمكّن كل شاب من الازدهار في عالم العمل.