بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدا الثلاثاء

غزة- وطن: نشرت هيئة المعابر والحدود، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها، إن السفر سيكون للحافلات الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (52) من كشف (2020/2)

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الثلاثاء، الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتًا إلى ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية، إلى انه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت الوزارة، بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على أسماء كشف (2020/2)