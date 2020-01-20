جميل الدرعاوي.. أحدب المسكوبية.. قارع أجراس الحرية

كتبت هند شريدة

كان الصباح التالي ليوم عيد الميلاد، في 26 من ديسمبر. التقيته في قاعة شديدة البرودة ومجبولة ببغض السجان ولا إنسانيته، وجنود وحرّاس يرطنون بعبرية غير مفهومة بصراخ وغضب شديدين.

دخل الأحدب، مقوّس الظهر، فكّه المكسور أجبر فمه على المكوث يساراً، أسنان منخورة بفعل لكمات مقصودة استهدفت وجهه، عين ترمش كثيراً بفعل صعقه بالكهرباء، ويدان ترتجفان لا إرادياً، تراهما بوضوح جليّ، تذهبان يمنة ويسرة بسرعة مَرَضيّة. لم أعرف السبب وقتها، أهو البرد أم الألم أم الأعصاب التي لعب الوحوش عليها لعبة شدّ الحبل! أضحى الجميل مشوّه المعالم.

40 يوماً أمضاها جميل يقرع أجراس المسكوبية بصرخاته من شدة التعذيب، حروق على يديه بفعل أعقاب لفافات التبغ الحقيرة التي دخّنها المحققون، جاعلين جسده منفضة سجائر.

دخلت زوجته روان، ترسم ابتسامة مصطنعة، محاولة إخفاء ما في قلبها من خوف وألم. كانت المرّة الثانية التي ترى فيها زوجها بعد المرة الأولى التي لم تتعرّف فيها عليه. بالغت في ادعائها أنها والبنات بألف خير وصحة، وأن توأميهما شام وداليا، اللتين فطمهما الاحتلال من والدهما قسراً، وهما لم تكملا السنتين بعد؛ لا تنفكان عن ذكر اسمه. أما صغيرته التي ولدت ليلة عناقه الحرية من سجنته الثانية، (شمس الحرية) كما سمّوها، فهي بخير أيضاً، ترضع حليب الوطن وتكبر مشتاقة لحضنه. مكث جميل مع شمسه شهرين فقط، قبل أن يعتقله الاحتلال مرة ثالثة.

تخرج روان بعد أقل من دقيقتين من المحكمة، وتبدأ نوبة البكاء خوفاً على حياة حبيبها جميل، وما آلت إليه صحته. تخرج منهارة، ولكنها سرعان ما تلملم نفسها للعودة إلى طفلاتها اللاتي يكبرن بكنفها وحدها. حدّثتني بعدها عن رُكْبة جميل التي أضحت مفصلاً ليّناً، فصابونة رِجله اتخذت موضعاً آخر بفعل الضرب المبرح الذي تعرّض لها، وعظمة رسغه مفكوكة بفعل الشبح المتواصل مع تقييده إلى الخلف، وظهره المتكور بفعل التعذيب وديسك قديم خلّفته سجنته الأولى التي دفع فيها أربع عشرة سنة من عمره. تناضل روان في كل محكمة لإدخال نظارة نظر لجميل، فهو يرى غباشاً، مع نسبة عجز 40% في عينة المصعوقة، ولكنّها تعود خائبة معها، كمن يرجع بخفّي حُنَيْن.

فكتور هوغو يبعث من جديد، بأحدب جديد، ليس في نوتردام باريس، بل في مسكوبية القدس، أحدب يقرع أجراس كاتدرائية الحرية، ولكن يبدو أننا نعيش في القرون الوسطى، لا مؤسسات، ولا إعلام، ولا حكومة أو حكومات تدوّل قضية الأسرى، وتحاكم الاحتلال على جرائمه، وتوصل صوت أسرانا إلى العالم.