افتتاح ملعب للأونروا في مخيم الجلزون

رام الله- وطن: افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، ملعباً في مدرسة بنات الجلزون الأساسية تكريما لزيارة دوق كامبريدج، الأمير ويليام إلى مخيم الجلزون في صيف العام 2018.

وافتتحت الملعب مديرة وكالة غوث اللاجئين في منطقة الضفة الغربية غوين لويس، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، بالشراكة مع اللجنة الشعبية لمخيم الجلزون، تزامناً مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي /20202019.

يذكر أن الملعب الذي افتتح اليوم جاء بجهود مشتركة بين كل من الأونروا، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والقنصلية البريطانية العامة في القدس.

وعبرت لويس عن امتنانها للقنصلية البريطانية العامة وصندوق الاستثمار الفلسطيني لدعمهم وعملهم على تحسين المرافق التعليمية، إضافة إلى شكرها للقصر الملكي لإبقاء موضوع حقوق اللاجئين وحاجاتهم على سلم أجندتهم العامة.

من جانبه، قال مصطفى: "سعيدون بافتتاح هذا الملعب، والذي تأتي مساهمتنا في إعادة تأهيله تعبيراً عن التزام صندوق الاستثمار الفلسطيني تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده وفي مقدمتها مخيمات اللاجئين، وتأكيداً على وقوفنا إلى جانبهم للمساهمة في تحسين أحوالهم المعيشية".

وتابع: "إن استراتيجية الصندوق القائمة على الاستثمار المؤثر، خاصةً في قطاع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والقائمة والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية تكون دائماً مدعومة بسياسة المسؤولية المجتمعية علينا والتي نفخر في أن نرى أحد أشكالها هنا، كما هو الحال في برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان والذي نفخر بإنجازاته المتواصلة".

وكان الأمير ويليام قد زار الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين 27 و28 حزيران 2018، والتقى وقتها رئيس دولة فلسطين محمود عباس وزار البلدة القديمة في القدس، إضافة إلى زيارته المركز الصحي ومدرسة البنات الأساسية التابعين لوكالة الغوث في مخيم الجلزون في رام الله.

وتستعد القنصلية البريطانية العامة لاستضافة والده الأمير تشارلز الجمعة القادمة في بيت لحم، تلبيةً لدعوة الرئيس محمود عباس، خلال هذه الزيارة، سيتسنى له الاستماع بشكل مباشر لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني بمن فيهم اللاجئون.