لا شرقية ولا غربية.. القدس فلسطينية عربية واحدة موحدة

كتب: المحامي أمجد الشلة

عضو مجلس نقابة المحامين

أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة الرئيس ترامب على إعلان إن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وما كان منها بعد ذلك إلا ان قامت بنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة وبهذا الإجراء أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أمرين ، الأول : أنها لا تعترف بدولة فلسطينية حتى على حدود الرابع من حزيران لعام 67 والأمر الثاني ببساطة شديدة أن الادارة الأمريكية غيّرت توجهها ورؤيتها لما تسميه بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال خطوات بدأت تعمل بها و تتخذها على الأرض.

ردت القيادة الفلسطينية بقطع العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية واعتبرت أن أمريكا لم تعد وسيطاً نزيهاً للعملية السلمية او لعملية التسوية وبدأت كل الأحزاب والتنظيمات بتصدير ردود فعل على قرار الإدارة الأمريكية ورفض هذا القرار وخرج القانونيون ليعتبروا أن مثل هذا القرار يخالف القرارات الدولية وقرارات الأمن المتحدة ومجلس الأمن وغيره وبقيت الفصائل والتنظيمات جميعها بدائرة رفض القرار الأمريكي وقطع العلاقات معها.

مقابل كل هذه الإجراءات، المطلوب تنفيذه فعلا على الارض ويجب أن تصل رسالة فلسطينية قوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية و التأكيد على عروبة القدس ووطنيتها و انها مدينة محتلة عسكرياً من الكيان الصهيوني، وعلى العالم أجمع ان يُلزم الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعتبر و تلتزم بقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة باعتبار ان القدس مدينة تخضع للإحتلال العسكري.

ولكن الخطوة الأهم لماذا يبقى المسؤولون الفلسطينيون يتمسكون بقولهم فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ؟؟؟ هنا أقول أن القدس هي القدس ولا داعي لتقسيمها بعد اليوم فلا غربية و لا شرقية و لا شمالية و لا جنوبية فلنتمسك بعروبة القدس كما هي وان الرد على القرارات الأمريكية يكون بالتمسك بعروبة القدس العاصمة الدائمة لفلسطين، فإذا كان الإحتلال الصهيوني يرد بقوله ان عاصمة "إسرائيل" هي "أورشليم القدس" فردنا يجب أن يكون ببساطة بأن عاصمة فلسطين هي القدس، وإذا التزم العالم بما فيه أمريكا للرجوع للمفاوضات حول أي قدس نتحاور ونتكلم ؟ حينها نقول لهم القدس هي القدس كما يراها الطرف الآخر بنظره ، فإذا كانت "تل أبيب" و حكومتها تنظر إلى أن القدس بالنسبة لهم هي كلها لا شرقية و لا غربية و دون أي تقسيمات فنحن أيضا نتمسك بأن العاصمة الفلسطينية العربية هي القدس و أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ، أما ان نبقى نعطي شرعية للاحتلال الصهيوني بتمسكنا بعبارة القدس الشرقية وان عاصمتهم هي القدس الغربية فهنا نضع أنفسنا امام فخ قانوني و سياسي بذات الوقت فإسرائيل أصبحت تستخدم مصطلح القدس الشرقية بالإشارة إلى بلدات القدس كأبوديس و السواحرة و العيزرية و حزما و الرام و تلعب بذلك بموجب خرائط جوية و مساحات و غيرها من الأمور الهندسية .

لذلك الرد الطبيعي على القرارات الأمريكية والتصرفات الصهيونية اتجاه القدس هي " القدس الواحدة " عاصمة الدولة الفلسطينية .

و من ثم على منظمة التحرير الفلسطينية أن تُعيد سيطرتها بشكل وبآخر داخل القدس من خلال دعم كل المؤسسات العربية داخل المدينة (دعم القطاع الصحي والطبي دعم شركة الكهرباء دعم الحرم القدسي وزوايا العلم والتعليم داخله دعم جامعة القدس دعم المراكز الثقافية دعم دور رعاية الأيتام دعم النوادي الشبابية دعم الكليات والمعاهد وكل ما له علاقة بعروبة القدس).