رئيس "بكدار" محمد أبو عوض يشارك في مؤتمر مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط

وطن: شارك رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) الوزير محمد أبو عوض في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بصفته عضوا في مجلس الأمناء هذا العام ممثلا عن دولة فلسطين في شرم الشيخ ضمن وفد ضم مسؤولة ملف التدريب في المجلس الاقتصادي خلود مطري.

وأكد أبو عوض أن فلسطين تستطيع الاستفادة من كافة البرامج التخطيطية والبحثية والتدريبية التي يطرحها المعهد والتي تمتاز بمواءمتها لاحتياجات مؤسسات الدولة الفلسطينية ورؤية القيادة الفلسطينية الى تجسيد الدولة.

وصادق مجلس الأمناء على التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي، واقر الاجتماع مشروع الاستراتيجية التاسعة 2020-2025 وخطتها التمويلية.

ويعد المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية، مقرها دولة الكويت، تأسست عام 1980، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات الوطنية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر، وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.