وطن: أعلن ممثلون عن الجالية الفلسطينية في السويد، اليوم، عن إنشاء لجنة أصدقاء فلسطين في البرلمان السويدي، لدعم القضية الفلسطينية.

وقد بدأ طارق العزة و توماس هامرباري من الحزب الإشتراكي الديمقراطي بالعمل على إنشاء هذه اللجنة التي تعنى بدعم الفلسطينيين وقضاياهم منذ عدة أشهر وتكللت جهودهم بنجاح بعد إنضمام ما يقارب 25 عضوا في البرلمان السويدي إلى هذه اللجنة أي ما يقارب 8% من مجمل أعضاء البرلمان السويدي.

وأوضح القائمون على اللجنة في بيان لهم، أن اللجنة تقوم بمناقشة كل ما يخص فلسطين واستضافة أشخاص لشرح الوضع القائم في فلسطين للسياسيين السويديين والعمل على حشد الدعم والمساندة لقيام الدولة الفلسطينية.