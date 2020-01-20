هندوراس تصنف حزب الله "منظمة إرهابية"

وطن: أعلن نائب وزير الأمن في هندوراس أن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".

من جانبها، رحبت دولة الاحتلال بقرار حكومة ‎هندوراس، واعتبرته "خطوة هامة في الحرب العالمية ضد الإرهاب"، على حد زعمها.

وقالت إن هندوراس تسير على درب دول سبقتها بهذا القرار، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والأرجنتين وباراغواي، مؤكدة أنها تواصل الاتصال مع دول أخرى مثل ألمانيا والبرازيل وأستراليا، بما يخدم اتخاذ قرارات مثل هذا.

المصدر: رويترز+روسيا اليوم