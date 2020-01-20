بعد 20 يوما من إطلاق سراحه.. القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية منها في قلقيلية

قلقيلية- وطن: لم يلبث احد تجار المواد المخدرة أن يخرج من السجن ليعاود ممارسة نشاطه محاولا استغلال كل الطرق الممكنة، لكنه وقع في قبضة الشرطة مجددا بعد عشرين يوما من إطلاق سراحه.

وقالت الشرطة في بيان لها، الاثنين، إن "المشتبه به لم يكتفي بتوريط نفسه بل أقحم عائلته مستغلا إياها وخصوصيتها في تهريب المواد المخدرة، حيث تم القبض عليه اليوم وبحوزته (764) غم من المواد المشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي، محاولا إخفائها داخل حقيبة نسائية بسيارته".

وأضاف البيان أن شرطة محافظة قلقيلية ومن خلال التعاون بين إدارة الحراسات وإدارة مكافحة المخدرات استطاعت أن تقبض عليه برغم محاولاته ورغم قسوة الظروف الجوية وإحالته إلى جهة الاختصاص لتستكمل الإجراءات القانونية بحقه.