أجواء شديدة البرودة ورياح وأمطار غزيرة وثلوج غير تراكمية

رام الله- وطن: تتأثر المنطقه بكتلة هوائية اكثر برودة اليوم الثلاثاء، لذا يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق معظم المناطق تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حول 900 متر فوق مستوى سطح البحر و تكون متراكمة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حول 1000 متر خلال ساعات الصباح لفترة زمنية محدودة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط امطار خفيف متفرقة فوق معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي و شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط امطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق تضعف فرصة الهطول ليلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق نهارا وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي وتسقط امطار متفرقة مساء تشتد خلال ساعات الليل ، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً و شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2 شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات بسبب تساقط البرد والثلج .

4- تدني مدى الرؤيا الافقية .

5- تشكل الانجماد .