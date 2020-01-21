حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال فتيان واسرى محررين

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت كلا من: المواطن هاني جعارة وماهر ابو وردة والفتى راني هديب والفتى اشرف سمير جوابرة والفتى قصي وائل بدوي من مخيم العروب.

وانتشرت قوات الاحتلال على الشارع الرئيس ( خربة الدير) ببلدة تقوع ، بعد إصابة مستوطنيْن وتضرر مركبتهما جرّاء رشقها بالحجارة قرب البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وتمركزت في شارع عمان شرقي المدينة وبلدة بلاطة البلد، واعتقلت من بلدوة بورين جنوب المدينة الاسير المحرر عبد الرحمن مشهور نجار، علما انه قضى سابقا في سجون الاحتلال ثلاث 3 سنوات.



ومن محافظة طولكرم جرى اعتقال رامي شلباية من مخيم نور شمس والاسير المحرر حسين ابو شنب من طولكرم.