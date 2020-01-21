بالصور.. صاحبة أطول شعر تستغرق ساعة للعناية به يومياً

وطن: كشفت الفتاة ذات أطول شعر لمراهقة أن طول شعرها يبلغ 190 سنتيمترا، وأنها تستغرق ساعة لتنظيفه وتصفيفه يوميا.

وقالت نيلانشي باتيل، إن أصدقاءها يطلقون عليها لقب "رابونزيل"، تيمنا بالقصة الألمانية الخيالية للأخوين غريم وأصحبت معروفة في الثقافة الشعبية الغربية.

وعبرت باتيل، البالغة من العمر 17 عاما، عن حبها لشعرها الطويل وقالت إنه "نعمة"، بحسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وقالت باتيل إن طول شعرها يبلغ 190 سنتيمترا، وأنه دخل موسوعة غينيس للأرقام العالمية لأطول شعر في سن المراهقة للمرة الثانية.

وقد نجحت باتيل في التغلب على رقمها القياسي السابق المسجّل في 21 نوفمبر 2018، حيث كان طول شعرها 170.5 سنتيمترا.

وتأمل باتيل، التي بدأت تطيل شعرها وهي في السادسة من عمرها، أن تحصل في يوم من الأيام على جائزة أطول شعر لشخص بالغ.

وتكرّس باتيل وهي من بلدة موداسا في ولاية غوجارات، الكثير من الوقت والجهد لضمان بقاء شعرها الشهير سميكا وصحيا، مشيرة إلى أنها تلتزم بروتين صارم للحفاظ عليه، حيث تغسل شعرها مرة واحدة في الأسبوع فقط، ويحتاج إلى نصف ساعة حتى يجف، ثم إلى ساعة إضافية لتمشيطه!

وتستخدم باتيل زيتا منزليا تصنعه والدتها للحفاظ عليه، وتصف هذا الزيت بأنه "سري"، رافضة الكشف عن مكوناته أو طبيعته.