فيروس كورونا الجديد يمتد لمدن صينية أخرى

وطن: أكدت السلطات الصينية أن تفشيا لفيروس كورونا الجديد امتد لمدن أخرى في البلاد من بينها العاصمة بكين وشنغهاي بينما تم رصد حالة إصابة رابعة خارج حدود الصين.

وقال الرئيس شي جين بينغ إن احتواء تفشي المرض وإنقاذ حياة الناس يمثلان أولوية قصوى مع زيادة عدد حالات الإصابة لأكثر من ثلاثة أمثال ووفاة شخص ثالث بسبب المرض.

ومن المتوقع أن يسافر مئات الملايين من الصينيين داخل وخارج البلاد خلال عطلة الاحتفال بالعام القمري الجديد التي تبدأ هذا الأسبوع مما يضيف لتحديات احتواء انتشار الفيروس.

وشددت السلطات في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والعديد من الدول الآسيوية إجراءات فحص المسافرين القادمين من ووهان وهي مدينة بوسط الصين تم فيها اكتشاف أول حالات إصابة بالفيروس.

ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطات الصينية تأكيدها وجود 217 حالة إجمالا من فيروس كورونا في البلاد حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين من بينها 198 في مدينة ووهان.

نقل التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس شي قوله ”يجب إعطاء حياة وصحة الناس الأولوية القصوى ويجب كبح انتشار المرض بحزم“.

وأكدت كوريا الجنوبية رصد أول حالة لديها وهو صيني جاء من ووهان لتصبح رابع إصابة خارج حدود الصين بعد ظهور حالتين الأسبوع الماضي في تايلاند وحالة في اليابان. واختلط الثلاثة بأفراد من ووهان أو زاروها مؤخرا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ”مصدرا حيوانيا“ يبدو هو المرجح لبداية التفشي وإن بعض ”الحالات المحدودة للعدوى بين شخص وآخر“ حدثت في حالات الاختلاط الوثيق.