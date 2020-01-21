نتنياهو يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وطن: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى فرض عقوبات، على المحكمة الجنائية الدولية، وموظفيها.

وقال نتنياهو في مقابلة مع محطة (TBN) التي تعد من كبرى القنوات المسيحية في العالم: "الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب، تحدثت بأشد التعبيرات ضد المحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار الشائن، أحثّ مشاهديكم جميعا على القيام بذلك أيضا، وبمطالبة اتخاذ خطوة عملية وبفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وعلى موظفيها".

وتأتي نتنياهو، إثر قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الشهر الماضي، التحقيق في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

واعتبر نتنياهو إن المحكمة الدولية تشن “هجمة شاملة” على إسرائيل.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء، إن نتنياهو ينوي التركيز على هذه الطلب في لقاءاته مع عشرات القادة الدوليين، الذين يصلون إلى إسرائيل للمشاركة في المنتدى الدولي الخامس حول الهولوكوست، الذي يعقد في القدس الغربية يوم الخميس.

من جهة ثانية قال نتنياهو، في المقابلة التي وزع مكتبه مقتطفات منها، إن إيران “تعلن يوميا عن اعتزامها محو دولة إسرائيل من وجه الأرض”.