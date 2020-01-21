مؤسسة منيب وانجلا المصري توقع اتفاقية مع جامعة تكساس لدعم الجامعات الفلسطينية

وطن: بحضور محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان ومحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورجل الأعمال صبيح المصري ورؤساء وممثلي معظم الجامعات الفلسطينية ولفيف من الشخصيات الوطنية من مختلف محافظات الوطن وقعت يوم امس مجموعة من الاتفافيات أبرزها اتفافية بين مؤسسة منيب وانجلا المصري ممثلة بالسيد منيب رشيد المصري وجامعة تكساس ممثلة بالدكتور شارون موشير لدعم البحث العلمي وتطوير جودة التعليم في الجامعات الفلسطينية حيث توفر الاتفاقية عدد من منح الدراسات العليا ومنح زمالة للباحثين الفلسطينيين في جامعة تكساس وبموجب هذه الاتفاقية تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين أكاديمية القدس للبحث العلمي ممثلة بالسيد عمر منيب المصري وممثلي الجامعات الفلسطينية حول كيفية استفادة الجامعات من هذه المنح .

وبدأ حفل التوقيع بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ليرحب بعدها منيب رشيد المصري بكافة الحضور في بيت فلسطين مؤكدا اهتمام مؤسسة منيب وانجلا المصري في دعم البحث العلمي وتطوير التعليم في فلسطين باعتباره استثمار في الانسان الفلسطيني وبناء قدراته .

ليلقي بعدها محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان مشيدا بعطاء ودعم منيب رشيد المصري للعديد من المشاريع التنموية ورحب اللواء رمضان بصبيح المصري صاحب البصمات المشرفة في فلسطين .

وشدد اللواء رمضان على أهمية دعم التعليم العالي والبحث العلمي وانعكاسات هذا الدعم على الاقتصاد الفلسطيني .

من جهته شكرت الدكتورة شارون موشير مؤسسة منيب وإنجلا المصري وتحديدا منيب رشيد المصري على لفتته اتجاه الجامعة التي تخرج منها ، مؤكدة ان جامعة تكساس ستضع كل إمكانياتها لتطوير الجامعات الفلسطينية في مجالات الاتفاقية معبرة عن سعادتها في هذا التعاون مع الجامعات الفلسطينية .

وتحدث رجل الأعمال صبيح المصري عن تجربته في جامعة تكساس وعلاقته مع ابن عمه منيب المصري منذ الطفولة مشيدا بعطاء مؤسسة منيب وإنجلا المصري في شتى المجالات .

أما أ.د عماد أبو كشك نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم فقد تحدث عن برامج الأكاديمية وخطتها المسستقبلية ، حيث أطلقت النداء الثاني لدعم الباحثين في فلسطين والأردن وهي الان في مرحلة تقييم هذه المشاريع منوها إلى أن الأكاديمية تمضى بخطى ثابتة للتطوير المشاريع البحثية وتسخيرها لتطوير الاقتصاد .

يذكر أن الجامعات التي وقعت الاتفاقيات هي جامعة القدس ، وجامعة القدس المفتوحة ، وجامعة النجاح الوطنية ، وجامعة بيرزيت ، وجامعة بولتيكنيك فلسطين ، وجامعة خضوري ، والجامعة العربية الأميريكية ، وجامعة بيت لحم ، وجامعة فلسطين الأهلية .