البرغوثي: تصريحات نتنياهو ضد محكمة الجنايات الدولية وقحة ولا قيمة لها

رام الله- وطن: وصف الامين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، مطالبة نتنياهو بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية وموظفيها بالوقحة و الجنونية و إن كانت تدل على مدى استخفاف نتنياهو وحكومته بالقانون و المؤسسات الدولية.

و أكد البرغوثي أن نتنياهو يحاول بتصريحاته الاستفزازية لفت الأنظار عن محاكمته المتوقعة في قضايا الفساد، و لكن هذه التصريحات لا قيمة لها و يجب أن تحث محكمة الجنايات الدولية على الإسراع في فتح ملفات التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.