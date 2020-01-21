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البرغوثي: تصريحات نتنياهو ضد محكمة الجنايات الدولية وقحة ولا قيمة لها

21.01.2020 02:04 PM
البرغوثي: تصريحات نتنياهو ضد محكمة الجنايات الدولية وقحة ولا قيمة لها

رام الله- وطن: وصف الامين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، مطالبة نتنياهو بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية وموظفيها بالوقحة و الجنونية و إن كانت تدل على مدى استخفاف نتنياهو وحكومته بالقانون و المؤسسات الدولية.

و أكد البرغوثي أن نتنياهو يحاول بتصريحاته الاستفزازية لفت الأنظار عن محاكمته المتوقعة في قضايا الفساد، و لكن هذه التصريحات لا قيمة لها و يجب أن تحث محكمة الجنايات الدولية على الإسراع في فتح ملفات التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.

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