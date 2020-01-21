صور | بداية بيت لحم ترفع جلسة النظر بقضية اسراء غريب للعاشر من الشهر القادم وتستمع لأقوال شاهدين

وطن: رفعت محكمة بداية بيت لحم، اليوم، جلسة النظر في قضية مقتل إسراء غريب إلى يوم الإثنين 10/2/2020 وذلك بعد الاستماع لأقوال شاهدين فقط من أصل سبعة شهود كان من المقرر الاستماع لأقوالهم اليوم.

وأفاد مراسلنا أنه تم رفع الجلسة للتاريخ المذكور بسبب سوء الاحوال الجوية وانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أن المحكمة ستستكمل الاستماع للشهود الخمسة المتبقين في الجلسة القادمة.

وأثارت قضية إسراء تعاطف الرأي العام المحلي والإقليمي معها، حيث تابعت وطن قضيتها منذ بدايتها، وأعدت العديد من التقارير والتحقيقات والمقابلات للوصول إلى حقيقة وفاة إسراء، والتي تبين لاحقا وفق تحقيقات النيابة العامة أنها توفيت جراء الاعتداء عليها، حيث وجهت النيابة العامة تهمة الضرب المفضي إلى الموت، لثلاثة متهمين وهم إثنين من أشقائها، وزوج شقيقتها.

وكانت شبكة وطن قد واكبت قضية اسراء غريب منذ بدايتها واعدت العديد من التقارير والتحقيقات الحصرية، كان أخرها نشرها حصرياً شهادات الأطباء والممرضين في المحكمة الخاصة بقضية اسراء، للاطلاع اضغط هنا