مصطفى البرغوثي لوطن: تصريحات نتنياهو ضد محكمة الجنايات الدولية "وقحة ولا قيمة لها" و تجاوز للقانون والاعراف الدولية

رام الله- وطن : قال الامين العام لحركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، إن مطالبة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية وموظفيها هو أمر يتناقد مع القانون الدولي بشكل جذري. واصفاً مطلبه بـ"الوقح" ولا قيمة له أو تأثير.

وقال البرغوثي في حديث لوطن : "مطلب نتنياهو يعبر عن عنجهية إسرائيل في تجاوز القوانين والاعراف الدولية".

وأوضح البرغوثي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يستغل وجود ممثلين لدول مختلفة داخل الاراضي المحتلة وبحجة احياء ذكرى الهولوكوست، فيما يحاول ان يمرر مواقف تناقد القانون الدولي جذرياً.

ونوه البرغوثي إلى أن نتنياهو يثير قضية فرض العقوبات على محكمة الجنايات الدولية في الوقت الراهن لخشيته الشديدة من أن تفتح محكمة الجنايات تحقيقاً بجرائم الحرب التي ارتكبها هو وقادة جيشه ووزراءه بحق الشعب الفلسطيني.

وقال : " هو أراد لفت انظار وسائل الاعلام عن محاكمته المتوقعة في قضايا الفساد المتورط بها".

وأكد البرغوثي أن تصريحات نتنياهو والتي تضمن مهاجمة محكمة الجنايات الدولية لا قيمة لها، وعليها أن تدفع المحكمة باتجاه الإسراع بفتح ملفات التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وهذا وكان قد جدد نتنياهو اليوم "الثلاثاء" مهاجمته لمحكمة الجنايات الدولية، معتبراً أنها تشن "هجمة شاملة" على دولة الاحتلال في ظل مطالبات فلسطينية بفتح تحقيق ضد ما ارتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين من انتهاكات وهدم وتهويد واستيطان واعتقال وتعذيب.

وكانت قد أقرت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الشهر الماضي، التحقيق في جرائم حرب ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.