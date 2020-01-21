جامعة القدس تبرم اتفاقيات تعاون لتعليم اللغة الصينية مع الخارجية والتدريب العسكري وجامعة الإستقلال

القدس- وطن: وقعت رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك في مكتبه في حرم الجامعة الرئيس ثلاثة اتفاقيات تعاون لتعليم اللغة الصينية من خلال معهد كونفوشيوس التابع للجامعة، وذلك مع كلٍ من وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بمديرة التدريب الدبلوماسي المستشار أول رولا محيسن، وهيئة التدريب العسكري لقوى الأمن، ممثلة باللواء يوسف الحلو رئيس الهيئة، وجامعة الإستقلال للعلوم الأمنية ممثلة بالقائم بأعمال الرئيس الدكتور حمدان طه. وتنص الاتفاقيات على ان تقوم جامعة القدس بتعليم اللغة الصينية بمستوياتها المختلفة للعاملين في هذه المؤسسات، وذلك ضمن برنامج التدريب المتخصص، الذي يشرف عليه معهد كونفوشيوس في جامعة القدس..

ورحب أ.د. أبو كشك بهذه الشراكة الحقيقية التي تجمع جامعة القدس بمؤسسات المجتمع المحلي، لتبادل الخبرات فيما بينهم، مؤكداً أن الجامعة تفتح ذراعيها للعلاقات على المستويين المحلي والدولي خاصة مع الدول صاحبة القوة الاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي كما دولة الصين.

وأكد أ.د. أبو كشك على أهمية تبادل اللغة كونها أساس التفاهم بين الشعوب ومصدر لتبادل الثقافات والخبرات على جميع المستويات، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق أنشأت الجامعة معهد كونفوشيوس الصيني الأول والوحيد في فلسطين.

وقدمت محيسن شكرها لجامعة القدس على فرصة توقيع اتفاقية تعاون لتعليم اللغة الصينية، مؤكدةً أن دبلوماسيين وموظفين استفادوا من هذه الدورات المتخصصة في اللغة الصينية في الجامعة، ومعبرة عن أملها في تعميق العلاقات مسقبلاً مع جامعة القدس.

وأشار اللواء الحلو إلى أهمية تعليم كادر هيئة التدريب العسكري على اللغة الصينية وصقل مهاراتهم في هذا المجال، كونها مصدر للتفاهم بين الدول، مبيناً أن الهيئة تحتوي على مركز لتعليم اللغة وأنه بهذه الاتفاقية أضافوا لغة جديدة للمركز.

وهنأ د. حمدان طه جامعة القدس على انشاء معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية، معتبراً إياه انجازاً يستحق الاستفادة منه لمسؤولي الجامعة وموظفيها ضمن إطار التعاون المشترك بين الجامعات، ومعبراً عن سعادته كونهم جزء من الاتفاقية.

يشار إلى أن جامعة القدس وجامعة جانجشي للصداقة والسفارة الصينية في فلسطين احتفلوا الشهر الماضي، بتدشين معهد كونفوشيوس الصيني الأول والوحيد من نوعه في فلسطين، ويشار أيضاً إلى أن جامعة القدس افتتحت معهد كونفوشيوس في جامعة القدس عام 2015، والذي تقدم الجامعة من خلاله جملة من البرامج العلمية والثقافية كتعليم اللغة الصينية، وبرامج في الدراسات الصينية، إضافة إلى فتح أبواب التبادل الثقافي والحضاري بينها وبين شركائها من شتى بقاع الأرض، كما حصلت الجامعة على رخصة اعتماد رسمية من الحكومة الصينية لعقد امتحان مستوى اللغة الصينية الحكومي "HSK" في كافة المستويات للطلبة الفلسطينيين الراغبين في اكمال دراستهم في الصين، وينظم المعهد العديد من الأنشطة الثقافية الصينية في الجامعة.