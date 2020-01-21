لجنة مواءمة التشريعات تبحث توصيات اللجنة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

وطن: عقدت لجنة مواءمة التشريعات الوطنية اليوم في مقر وزارة العدل، اجتماعا خصصته لبحث توصيات اللجنة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

حيث استعرض الفريق الوطني للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري من وزارة الخارجية المستشارة القانونية ريهام البرغوثي، ورئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل المستشار القانوني مجدي حردان، للجنة المواءمة، التزامات دولة فلسطين الناتجة عن الانضمام للاتفاقية، في إطار مواءمة التشريعات بناءا على توصيات اللجنة الفرعية للاتفاقية.

الجدير بالذكر أن فلسطين ناقشت تقريرها الأول أمام اللجنة بتاريخ 13 آب/اغسطس 2019، وسبق ل فلسطين أن تقدمت بشكوى ضد "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال) لممارستها التمييز العنصري ضد فلسطين، وقبلت اللجنة الشكوى وقررت اختصاصها بالنظر فيها نهاية العام الماضي.

من جانبها، رحبت لجنة مواءمة التشريعات بالتوصيات المقدمة، وستعمل اللجنة على تحديث خطة عملها للعام 2020، لضمان تجريم التمييز العنصري في التشريعات الفلسطينية، للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وتنفيذا للاستحقاقات المترتبة على دولة فلسطين للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.