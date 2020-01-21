بدء محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ



وطن: بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس دونالد ترمب، بالتهم التي وجهها له مجلس النواب وهي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس على خلفية تعاملاته مع أوكرانيا.

وفي استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس، يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ المئة، ذوي الأغلبية الجمهورية، اتخاذ قرار بشأن إدانة الرئيس الجمهوري ترمب، بالتهم التي وافق عليها مجلس النواب، في 18 ديسمبر/ كانون الأول نهاية العام الماضي، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

ويتهم مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، ترمب بالضغط على حليف ضعيف للتدخل في الانتخابات الأميركية على حساب الأمن القومي الأميركي.

ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ، بعزل الرئيس الجمهورين ووصفوه بالخطر على الديمقراطية والأمن القومي في الولايات المتحدة، فيما ندد ترمب ومحاموه بالمحاكمة وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه.

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