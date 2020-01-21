غانتس يتعهد بضم الأغوار بعد الانتخابات

وطن: وعد رئيس حزب "كاحول لافان" الاسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء بالعمل بعد الانتخابات على فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الأغوار المحتلة، "بالتنسيق مع المجتمع الدولي".

وزعم غانتس خلال جولةٍ له في شمال البحر الميت أن هذه المنطقة "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تساءل لماذا يجب الانتظار الى ما بعد الانتخابات، طالما يمكن القيام بذلك في الكنيست الحالية؟.

وأضاف نتنياهو في تغريدة أنه يتوقع من غانتس أن يرد على ذلك اليوم قبل الغد.