وطن تنشر حصرياً شهادة شقيق المغدورة إسراء غريب في المحكمة

وطن – بدر أبو نجم: في الجلسة الرابعة التي عقدتها محكمة بداية بيت لحم، اليوم الثلاثاء، للنظر في قضية إسراء غريب، والتي كانت علنية استمعت المحكمة لأقوال شقيق اسراء وهو شاهد من أصل سبعة شهود، ولم تستكمل باقي افادات الشهود الاخرين بسبب انقطاع التيار الكهربائي وسوء الاحوال الجوية. وستستكمل الاستماع للشهود المتبقين في الجلسة القادمة. كما استمعت المحكمة لجزء من افادة شاهدة وتوقفت عن استكمالها خلال جلسة اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وسوف تستكملها ايضا في الجلسة القادمة.

المحكمة رفعت جلسة النظر بقضية المغدورة إسراء غريب، إلى يوم الإثنين، 10/2/2020، علماً أن وطن كانت وسيلة الاعلام الوحيدة التي حضرت المحكمة وانفردت بتغطيها، حيث كانت المحكمة علنية، باستثناء تسجيل الفيديو، حيث تمكنت شبكة وطن الاعلامية من توثيق الشهادتين.

الشهادة الأولى التي استمعت لها المحكمة كاملة، كانت لمحمد ناصر يوسف غريب وهو شقيق إسراء، وكانت كالآتي:

عرفت موضوع شقيقتي اسراء وأنا في اليونان، عن طريق مكالمة هاتفية تفيد بأن اسراء قد سقطت عن علو ( شرفة المنزل )، وأُصيبت بكسر في ظهرها وهي بحاجة إلى عملية جراحية.

كل العائلة كانت تتابع الوضع الصحي لإسراء وينتظرون تحويلة طبية لاستكمال علاجها، وعلى الفور حجزت تذكرة طيران ووصلت يوم الثلاثاء صباحاً، والذي وافق ثالث أيام عيد الأضحى، وتوجهت مباشرةً إلى المستشفى وشاهدت الأهل هناك أيضاً وقالوا لي أن اسراء تتحدث بأشياء غريبة، حتى انزعج عندما اسمعها وهي تتحدث بهذه الأشياء.

سألت الأهل حينها عما جرى لإسراء فقالوا لي أنها تتحدث عنه ( أي محمد ناصر غريب )، بألفاظ غير لائقة، وعندما دخلت عليها في غرفتها بالمستشفى قالت لي إسراء أنني لست شقيقها، وبقينا ننتظر التحويلة الطبية عند مكوثنا في المستشفى الحسيني في بيت لحم.

قال لي الأهل ان اسراء ملبوسة بالجن، لكن كان عليَ أن أن أعرف حقيقة حالة إسراء بالضبط.

لم أشاهد شقيقتي إسراء يوماً تخلع ملابسها أمام أحد حتى زوج شقيقتي محمد صافي ( أحد المتهمين )، وعندما دخلت عليها غرفة المستشفى كانت بلا منديل على رأسها أمام محمد صافي .

قالت لي إسراء وأنا في غرفتها بالمشفى تعال إعمل معي، وحينما سمعت هذا الكلام من إسراء إنهرت أرضاً، وقال لي محمد صافي أنه يتابع حالة إسراء في المشفى منذ لحظة إصابتها، ومتكفل بإجراءات التحويلة الطبية ، ونحن كعائلة لا نعرف هذه الاجراءات التي تقوم بها المستشفى كالتحويلات الطبية.

كانت إسراء تقول أنها تتحدث مع " الله "، وكانت تتحدث عن الملائكة والأنبياء.

كان يجب أن أعرف حالة إسراء فتواصلت مع الطبيب إبراهيم خميس وقال لي أن حالة اسراء ليست حالة إضطرارية لنقلها إلى مصحة عقلية.

أثناء وجودي في المستشفى أخبرني شقيقي بهاء أن اسراء تسير في ممر المستشفى وهي عارية، ثم ذهبت ورأيتها بهذا الشكل وهي تمشي في ممر المشفى وهي عارية تماماً، ثم حضرت ممرضة وألبستها ملابس ( روب ).

قال لنا الدكتور وليد دويك أن اسراء ليست بحاجة إلى اجراء عملية، وسألته ( أي الطبيب ) ما المطلوب الان؟، قال لي أن حالة اسراء ليست بحاجة إلى عملية جراحية أو تحويلة طبية، فقط بحاجة إلى راحة في السرير وبدون تناول أدوية، وسألنا الأطباء هل ممكن أن نعتني بها في المنزل ومنهم الطبيب وليد دويك، فقالوا لنا أنها بحاجة فقط لراحة سريرية ووافق الطبيب وليد دويك على إخراجها من المشفى بناءً على طلبنا نحن العائلة.

بعدما أخرجناها من المشفى صممت إسراء أن نأخذها على شيخ لأنها قالت لنا أنها ملبوسة بالجن، وصممت على ذلك، وقال محمد صافي أن أعرف شيخ في مدينة جنين، ومن ثم ذهبنا أنا وشقيقي إيهاب في سيارة والدي وشقيقي الاخر بهاء ومحمد صافي، وإسراء، في سيارة وهي عبارة عن تاكسي، وتوجهنا إلى جنين وقبل الوصول لجنين توجهنا إلى منزل محمد الصافي الكائن في مدينة أريحا، وتناولنا الغداء في منزله، ومن ثم أكملنا إلى جنين، وقرأ عليها الشيخ ( أبو عماد ) لمدة خمسة دقائق، وقال لنا بانها شُفيت، لكن عندما كنا عند الشيخ بدأت اسراء بخلع ملابسها ( مع ألفاظ صادرة من اسراء توجهها إلى شقيقيها بهاء وايهاب ).

سألنا الشيخ: لماذا تفعل ذلك ما دام أنها شفيت كما قلت لنا؟

قال لنا الشيخ: هي الان تُمثل... وقال لنا الشيخ يجب أن تصبروا عليها لأيام.

أثناء عودتنا من جنين وأثناء ركوبنا في السيارة بدأت اسراء بخلع ملابسها، و ( وطن تمتنع عن نشر ما فعلته اسراء في السيارة بناءً على أقوال الشاهد، لحساسية الموقف)، وكنا نحاول تهدئتها، لكن المنظر جعلنا نبكي لما وصلت له اسراء من حال حينها أثناء عودتنا من جنين.

وصلنا من جنين إلى أريحا في منزل محمد صافي لان الساعة كانت متأخرة في الليل، وقضينا باقي الليلة في أريحا.

محمد صافي تدخل في القضية بناءً على طلب زوجته وئام ( أي شقيقتي )، ولأنه يعرف في أمور التحويلات الطبية واجراءاتها.

أثناء وجودنا في منزل محمد صافي خرجت إسراء من الغرفة عارية، ما جعلنا في حالة عصبية، ومن ثم عادة إلى الغرفة.

استيقظنا صباحاً وشاهدنا اسراء نائمة وهي عارية أمام بيت محمد صافي من الداخل.

البسناها من ملابس شقيقتها وئام ( زوجة محمد صافي، والتي كانت هي وأولادهها في منزل عائلتها في بلدة بيت ساحور ).

توجهنا إلى بيت ساحور، وكنا نقول لإسراء أثناء العودة إلى المنزل " نحن أُخوتك وسندك، ولا يجب أن يشاهد والدك ووالدتك في هذه الحالة ".

وصلنا المنزل ظهراً، وجلس معها والدي وبدأ يتحدث معها، وحينها خلعت ملابسها، وانهار والدي على الأرض ووالدتي بدأت بالبكاء، ثم قالو " إسراء لم تشفى بعد ".

كانت اسراء تجلس في صالون المنزل وأخذ محمد صافي يتحدث معها ويقول لها ماذا تريدين؟

قالت: أريد محمد علقم ( محمد علقم هو الشخص الذي تقدم لخطبتها، ولم يتم ذلك لأسباب ).

أشقاء والدتي ( اسماعيل وسامي )، قاموا بإحضار الشيخ عادل عساكرة لرؤية اسراء والنظر في حالتها، وحينها وقعت مشادة كلامية بين والدي ومحمد صافي حيث أن محمد صافي يعارض والدي بمجيئ الشيخ لان حالة اسراء تزداد سوءً كلما قرأ عليها شيخ، ولم يقم الشيخ المذكور بالقراءة عليها، ورجع مع أقربائي ، وكان ذلك يوم الاربعاء أي رابع أيام عيد الأضحى.

استمرت اسراء بتصرفاتها، وحينها اقدم شقيقي ايهاب على ضربها بحزام ( قشاط ) على قميها، لترتجع اسراء عما تقوم به كخلع ملابسها، وكان الهدف من ضربها على رجليها، هو تخويفها ولم يقدم أحد بضربها بعصا، ورغم ذلك والدي قال لنا لا أحد يلمس إسراء، أو يعاملها بعنف.

كانت اسراء مصرة على محمد علقم، ما دفع محمد صافي للحديث معه على الهاتف، ومن ثم قال محمد صافي لإسراء " محمد علقم ما بدو اياكي "، بعدما قام محمد صافي بالاتصال على علقم، وأخبره فعلاً بذلك أنه لا يريد اسراء، وكانت المكالمة مسجلة وقام بإسماعها لإسراء.

وقال محمد علقم بحسب افادة الشاهد، أثناء المحادثة الهاتفية مع محمد صافي أن اسراء تتحدث عن إخوتها وتشتمهم، وهذا قد يحصل معي بان تشتمني اذا ارتبطت بها.

حسب تعليمات الطبيب، قال لنا أن تكون اسراء مستلقية على لوح خشبي، وقمت انا شخصياً بشراء "مشَد ظهر"، لها.

طلبت من أخوتي أن يذهبوا إلى عملهم، وسأقوم أنا بالاعتناء بإسراء، وتابعنا حالة اسراء مع الطبيب وقام بالكشف عليها، وقال أنها تعاني من حالة نفسية، وكتب لها وصفة طبية وكانت ترفض الدواء عندما أحضرناه.

كانت تصرخ بإسم " إيفا ، وروشان "، وعندما نسألها ما هذه الأسماء التي تنادين عليها، لم تجيب علينا.

كانت تقول " صاحباتي خانوني ".

حضر الشيخ عادل عساكره، والشيخ يوسف أبو عسالة، أو عسيلة ( حسب ما تلفظ بها الشاهد )، وقرأوا عليها القرآن بحضورنا.

قبل وفاة اسراء، كان والدي ينام بجانبها، من اجل مساندتها، وعندما كانت والدتي تدخل اليها كانت تقبل يدها.

يوم الأربعاء ليلاً، كان والدي نائمٌ بجانبها، وكانت اسراء تقوم بتقبيل والدي وتعتذر منه وتقول له " سامحني يابا، بحبك يابا ".

قالت لوالدي وقت اذان الفجر " قوم يابا صلي الفجر ".

ذهبت إلى اسراء وحاولت الحديث معها ولم تجيب، وقمت بقياس نبضها، واكتشفت أنه لا يوجد نبض، طلبت من شقيقي ايهاب أن يستدعي الاسعاف، والذي بدوره أخبرنا أنها متوفاة.

_ الشاهد يجيب على اسئلة النيابة العامة:

طلبت الملف الطبي الخاص باسراء من الاطباء لكنهم رفضوا ذلك.

طلبت طبيب نفسي، وأن يتم نقلها إلى مستشفى الامراض العقلية ولكن لم يتم الاستجابة من قبل طبيب وممرضة لا أعرف اسمائهم.

تم تصويرها وهي عارية من قبل محمد صافي ليخيفها لترتدي ملابسها.

ايهاب وبهاء كانوا في اوقات ما يضربوها على رجليها بسبب خلع ملابسها.

لن يُقصد من الضرب التعنيف، وإنما بسبب ممارساتها الغير لائقة أمامنا.

الدكتور وائل جاد الله قال لي أن لديها " إنفصام مزاجي عاطفي حاد " وهي حالة صعبة جدا، وكان من المفترض أن تكمل العلاج النفسي من قبل الدكتور وائل جاد الله لكنها توفيت قبل إستكمال علاجها.

- الشاهد يجيب على اسئلة المحكمة:

محمد صافي قام بتصويرها وهي عارية كي لا تخلع ملابسها مرة أخرى.

يداها كانتا مربوطتان ببعضهما عندما اخرجناها من المشفى للسيطرة عليها.

ما جاء في افادتي أننا ذهبنا باسراء على بيت ساحور بعد ان اخرجناها من المشفى هو غير دقيق.

انتهى

يشار إلى أن شبكة وطن قد واكبت قضية اسراء غريب منذ بدايتها واعدت العديد من التقارير والتحقيقات الحصرية، ومنها:

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