الرئاسة: تصريحات نتنياهو وغانتس بضم الأغوار تهديد للسلم والاستقرار

وطن: تعقيبا على التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة من قبل رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس، والمتعلقة بضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات، أكدت الرئاسة أن مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الرئاسة تحذر الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية –الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين".

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

(وفا)