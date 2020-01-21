استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال جنوبي قطاع غزة

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم، بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي 48، مساء اليوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن القوات رصدت مشتبه بهم اجتازوا السياج ودخلوا لمنطقة وعرة حيث طوقهم الجيش ورصد إصابتهم.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العبري، أفيحاي أدرعي، أنه "رصدت قوات الجيش قبل قليل ثلاثة مشتبه بهم اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة ودخلوا إلى منطقة وعرة في منطقة الحدود".

وأضاف "هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن المشتبه بهم". وزعم أن الشبان الفلسطينيين "ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات".

وأكد أن جنود الاحتلال "أطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم ورصدوا إصابتهم". وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لاحق، أن الشبان "تسللوا إلى عمق 400 متر داخل الأراضي الإسرائيلية، في ظل حالة الطقس الصعبة"، وتابع أنه "قوات الاحتلال أطلقت عليهم نيران المدفعية وقتلتهم".