المستشار الكيلاني يرد على مقابلة المستشار ابو شرار على وطن

كتب: المستشار اسامة الكيلاني

من تتبع المقابلة الاخيرة مع رئيس مجلس القضاء الانتقالي على شبكة وطن الإعلامية التي بدا واضحا فيها تقدمه بالعمر والشيخوخه وتردده في الكلام يلاحظ حجم الأنا التي سيطرت على حديثه، وكأنه لم يخلق في هذا الكون غيره باستجماعه كل عناصر الصلاح والتقويم، وافتقادها لدى غيره فلم ينل اعجابه احد على الاطلاق، فهو لا يمتدح غير الفترة التي تراس بها مجلس القضاء الاعلى وينسب لنفسه النهوض في القضاء واصلاحه ابان هذه الفترة، وان ما سبقه من فترات او تلته كانت سببا في تأخر القضاء رغم ان فترته- التي استبسل في نهايتها للبقاء سنة اخرى بتنظيمه عريضة للتوقيع عليها من القضاة لمطالبة الرئيس بالتجديد له باعتباره لا مثيل له والتي باءت بالفشل - لم تشهد سوى بعض التعيينات في الجهاز القضائي كما هو يفعل الان؛ فهو لم يسعى لانشاء اي مقر من مقار المحاكم التي انجزت في الفترات السابقة على عهده مثل محكمة بداية نابلس التي تم تدشينها في عهد المستشار زهير الصوراني او التي تلت عهده مثل محاكم طولكرم وقلقيليه وسلفيت التي تم تدشينها في عهد المستسار فريد الجلاد ومحكمة دورا في عهد المستشار سامي صرصور والخليل في عهد المستشار عماد سليم، اما محكمة بيت لحم فهي موجودة قبل قدوم السلطة.

ان تدشين هذه المقار الذي نقل القضاء نقلة نوعية باعتباره سلطة ثالثة ووفرت له قدر عال من الاحترام بالمقارنه مع مقاره المتهالكة التي كانت تعمل فيها طيلة فترة تراس رئيس الانتقالي للقضاء هي التي جعلت من القضاء مؤسسة وسلطة يتراسها ابو شرار اليوم، والتي لم يكن له اي دور في انشائها .

ان ما يثير الاستغراب في حديثه الذي جاء متناقضا ان القضاة العاملون الان ليس لديهم كتبة كما قال؛ لان الحكومة لم تعين العدد الكافي منهم، وبنفس الوقت يعلن عن تعيين خمسة وعشرون قاض جديد ليعمق الازمة اكثر من السابق، لقد كان الاولى ايجاد مكان ملائم يعمل فيه القاضي خاصة في محاكم صلح وبداية واستئناف رام الله واستئناف القدس، وان يعين عدد كاف من الكتبة قبل تعيين القضاة لان عدم وجود كاتب للقاضي ومكتب ملائم له لممارسة عمله يعني خلق ازمة جديدة، وتكريس لواقع موجود قبل هذه التعيينات والذي من شأنه ان يعود بنتائج سلبية على القضاء برمته.

لقد استمر رئيس الانتقالي بالاشادة بنفسه وبمرحلته حتى ان المجلس الدائم الذي سياتي بعده والله تعالى اعلى واعلم متى سيرى هذا المجلس النور لم يسلم من انتقاده، ولسان حاله يقول ان مهمة الانتقالي ليست سهله ولا تكفيه المدد التي حددها القانون الذي حمله رئيسا للانتقالي عندما قال ليس لدينا عصا سحرية لانجاز المهمة الموكولة له وهو ما يعني مطالبة مبطنة للتمديد لمجلسه الانتقالي.

لقد كان رئيس الانتقال مفتون في كل ماهو اردني وطالب بتعديل قوانين اصول المحاكمات والبينات والتنفيذ- بتصريحه وتاكيده على ان هناك مشروع لالغاء المواد المتعلقة بحبس المدين- التي اعدت بايدي وادمغة فلسطينية بداعي انها منسوخة عن القوانين المصرية وهو ما يعني التقليل من شان هذه القوانين التي نعتز بانها اصدارات فلسطينية قليلة مقارنة مع بحر من القوانين الاجنبية التي تطبق في فلسطين والتي يجب الغاؤها واستبدالها بقوانين فلسطينية، فهولم يتطرق مثلا لالغاء القانون الاولى بالالغاء لاهميتة البالغة وهو قانون العقوبات الاردني لسنة ٦٠ الذي عفى عليه الزمن .

ان كل ما تناوله رئيس الانتقالي في مقابلته على شبكة وطن الإعلامية يعبر عن ان القضاء كأنه ملك له، وانه هو الحريص فقط ودون غيره على هذا القضاء.