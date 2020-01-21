الحكومة : تلويح الأحزاب الاسرائيلية بضم الأغوار يحمل نذر مخاطر تهدد الأمن والسلم الدوليين

وطن:

اعتبرت الحكومة في بيان صدر الليلة تلويح أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف بضم الأغوار في إطار السجال الإنتخابي بينها لكسب أصوات الناخبين قبيل الانتخابات الإسرائيلية الثالثة المزمع عقدها في الثاني من آذار المقبل، بأنه يحمل نذر مخاطر كبيرة من شأن الإقدام عليها أن يدخل المنطقة في دوامة جديدة من الصراع الذي سيهدد الأمن والسلم الدوليين. ح وطالبت الحكومة دول العالم ولا سيما الدول المشاركة في الدورة الـ 50 للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في دافوس بسويسرا إلى المبادرة باتخاذ إجراءات وقائية مانعة للخطوة الإسرائيلية المرتقبة تتمثل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وأن تحذو حذو السويد التي شكل اعترافها بدولة فلسطين نموذجا لتحويل المواقف والقناعات السياسية إلى أفعال.