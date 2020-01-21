ضبط 14 مركبة غير قانونية والقبض على 10 مطلوبين في جنين

وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 14 مركبة غير قانونية وألقت القبض على 10 مطلوبين للعدالة في جنين.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها ضبطت 14 مركبة غير قانونية وألقت القبض على 10 أشخاص مطلوبين للعدالة في مدينة ومحافظة جنين.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها، وعلى عابر الطريق، وعلى الممتلكات العامة، والتعاون مع الشرطة في محاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.