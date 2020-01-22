اجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لهطول الامطار اليوم

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، وتسقط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الوسطى والجنوبية تضعف فرصة الهطول ليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد ألبرودة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق نهارا وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي وتسقط امطار متفرقة مساء تشتد خلال ساعات الليل، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً و شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.