بينهم محكوم بالمؤبد.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من الضفة، يدخلون اليوم الاربعاء، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة طولكرم، الأسير بكر محمد أمين أبو عبيد (39 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة والأسير محمد خالد محمد خطيب (35 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2003، وأمضيا 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عبد الله ناجي وحش برغيش من مخيم جنين المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.