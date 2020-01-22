جدول مواعيد أبرز مباريات الأربعاء

وطن: تحفل الملاعب الأوروبية، اليوم الأربعاء، بمباريات عدة ومثيرة، خاصة في مسابقة كأس إيطاليا، التي تشهد مواجهة نارية بين يوفنتوس وروما.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (غرينتش +3):

الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي # وست هام يونايتد ـ الساعة 22:30

توتنهام هوتسبير # نوريتش سيتي ـ الساعة 22:30

مانشستر يونايتد # بيرنلي ـ الساعة 23:15

ربع نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس # روما ـ الساعة 22:45

نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية

استاد ريمس # باريس سان جيرمان ـ الساعة 23:00

الدور 32 لكأس ملك إسبانيا

إيبيزا # برشلونة ـ الساعة 21:00

أونيونيستا سالامنكا # ريال مدريد ـ الساعة 23:00

لوغرونييس # فالنسيا ـ الساعة 23:00

المصدر: RT