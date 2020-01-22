السجن 10 سنوات لمدان بتهمة زراعة المخدرات

وطن : أدانت محكمة بداية نابلس هيئة القاضي بسام زيد، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ عنان أبو شنب، المتهم الأول (م،ر،خ)عن التهمة الأولى وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا للمواد 7و8 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، وعن التهمة الثانية زراعة المخدرات خلافا للمادة21 من ذات الأمر وحكمت عليه بالحبس لمدة عشرة سنوات ومصادرة وإتلاف جميع المواد المضبوطة حسب الأصول، وبذات الوقت الحكم بإعلان براءة المتهم الثاني (ف،ص) من التهمة المسندة إليه.