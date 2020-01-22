سفارة فلسطين في لندن: اكتمال الاستعدادات لاستقبال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

وطن: أعلنت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة البريطانية في بيان صدر عنها اليوم، عن اكتمال الاستعدادات في بيت لحم للاستقبال الرسمي لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء في بيان للسفارة وصل وطن نسخة منه، أن زيارة ولي العهد البريطاني أتت بدعوة من رئيس دولة فلسطين، وتشمل لقاء مع السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وزيارة للأماكن الدينية، بالإضافة الى لقاءات مع عدد من القيادات الوطنية والسياسية والمدنية ورجال الدين.

وعبر السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة د.حسام زملط عن ترحيب فلسطين بزيارة ولي العهد البريطاني، مذكرا أنها الزيارة الأولى من العائلة المالكة البريطانية لفلسطين بهذا المستوى، منذ العام 1917 حيث أطلقت الحكومة البريطانية وعد بلفور الذي تسبب في النكبة والمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني منذ ذلك التاريخ.

وأضاف د. زملط أن الزيارة وهي الثانية لفرد من العائلة المالكة، بعد الزيارة الناجحة التي قام بها إبنه الأمير وليام لفلسطين عام 2018، والتي تأتي في توقيت استثنائي من حيث التغيرات السياسية في بريطانيا وخروجها من الإتحاد الأوروبي.

وأعرب السفير عن تمنياته بان تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين والشعبين، وتوفر فرصة للضيف للاطلاع على الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين، خصوصًا عراقة وسماحة حضارة فلسطين الضاربة في عمق التاريخ من جهة، ومن جهة أخرى الوقوف على ممارسات وسياسات الاحتلال العنصرية والتي تظهر جليًا في مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح، المحاصرة بالجدار والمستوطنات بهدف خنقها وفصلها لأول مرة في التاريخ عن توأمها القدس.