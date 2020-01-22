هيئة مكافحة الفساد تطلق مسابقة شبابية للأعمال الفنية المتعلقة بمكافحة الفساد

وطن: أطلقت هيئة مكافحة الفساد وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، مسابقة شبابية بعنوان "شراكة شبابية ابداعية في مكافحة الفساد"، والتي ستكون متاحة لجميع الفئات الشبابية لإظهار ابداعاتهم المهنية المتخصصة في مجال انتاج الفيديو، وانتاج الأنيميشن، وتصميم المطبوعات (بوستر/انفوجرافيك) التي تساهم في مكافحة الفساد.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في سبيل إدماج الشباب الفلسطيني وتعزيز مشاركتهم في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية، وسوف تقبل الهيئة الأعمال الفردية او الجماعية من الأفراد فقط.

وسوف تعلن الهيئة عن نتائج المسابقة في حفل تكريمي يحدد موعده لاحقا، حيث سوف يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاث الأولى عن كل فئة.

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