حسين الشيخ : ضم الأغوار والمستوطنات سيعصف بكل الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية

رام الله- وطن: حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ اليوم "الأربعاء" الاحتلال الإسرائيلي من مغبة ضم الأغوار في الضفة الغربية المحتلة للكيان الإسرائيلي.

وكتب الشيخ على حسابه في "تويتر" : "أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات سيعصف بكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين".

ونبه إلى أن ذلك "سيؤدي إلى انهيار الوضع القائم والدخول في مرحلة جديده لها تداعيات كبيرة على المنطقة برمتها".