الرئيس الفرنسي ماكرون يطرد رجال امن الاحتلال من كنيسة الصلاحية بالقدس المحتلة

وطن: طرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرطيا إسرائيليا بعد أن وبخه وصرخ في وجهه من داخل كنيسة الصلاحية في القدس المحتلة.

وطلب ماكرون من قوات الأمن احترام المكان وقوانينه، حيث وبخ ماكرون رجل أمن بنبرة حادة قائلا "لم يعجبني ما قمت به أمامي.. أخرج.. أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء (...) رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون (...) فليحترم الجميع القوانين".

وقال ماكرون "للكنيسة قوانين عمرها قرون ولن تغيرها انت الان" وصرخ على ضابط الاحتلال انت اخرج الان من الكنيسة وطرده