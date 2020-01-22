540 أسيرًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد

وطن: قال المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، اليوم الأربعاء، إن (540) أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الصهيوني يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة.

وأضاف فروانة في تصريحٍ له، أن "بحسب تقرير ادارة السجون الإسرائيلية والذي يرصد كافة المعطيات الإحصائية ذات العلاقة حتى 31 كانون أول/ديسمبر2019، فان ما مجموعه (2922) أسيرًا، من بين اجمالي الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يقارب عددهم خمسة آلاف، قد صدر بحقهم أحكامًا بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بينهم (61) طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 عامًا، بالإضافة إلى الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد والذين بلغ عددهم (540) أسيرًا، فانه يوجد (497) أسيرًا كان قد صدر بحقهم أحكامًا بالسجن الفعلي لأكثر من عشرين سنة وأقل من مؤبد، و(338) أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة".

وأشار فروانة إلى أنه "يوجد من بين الأسرى المحكومين (201) أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن لفترات تتراوح ما بين 10-15 سنة، و(362) أسيرًا صدر بحقهم أحكامًا تتراوح ما بين 5-10 سنوات"، مُضيفًا أنه "وحسب ما ورد في تقرير ادارة السجون الإسرائيلية، فان (984) أسيرًا من بين إجمالي الأسرى المحكومين يقضون أحكامًا بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات".

وشدّد على أن "القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم والقهر، وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن المحاكم الإسرائيلية لم تكن يومًا نزيهة وعادلة وهي أداة من أدوات الاحتلال وأحكامها تعسفية وقاسية، كما ولا يجوز لها محاكمة مواطنين فلسطينيين يقاومون المحتل، فهذه المقاومة وسيلة مشروعة، أجازتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وتندرج في سياق مسيرة كفاحية طويلة يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال".