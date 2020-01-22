32 قتيلا في هجوم في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

وطن: قتل 32 شخصا على الأقل الأربعاء في هجوم يشتبه أن رعاة سودانيين نفذوه على منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، بحسب مسؤول محلي.

وتتنازع الدولتان هذه المنطقة منذ حصل جنوب السودان على استقلاله في 2011. ويهيمن التوتر منذ زمن طويل بين جماعة دينكا نقوك الجنوب سودانية ورعاة سودانيين ينتمون إلى قبيلة المسيرية، الذين يمرون في ابيي لرعي مواشيهم.

وأوضح المسؤول المحلي كوال الور كوال لفرانس برس أنّ رعاة من قبيلة المسيرية مدججين بالأسلحة، ترافقهم عناصر مليشيات، هاجموا قرية كولوم باكرا الأربعاء.

وقال إنّ “32 شخصا قتلوا، بينهم نساء واطفال، وتم خطف 24 مصابا و15 آخرين، بينهم أطفال”، لافتاً إلى أن “20 منزلا” جرى “حرقها”.

ونقل المصابون إلى مؤسسة في بلدة أجوك، تديرها منظمة أطباء بلا حدود.

وفي 2011، نشر مجلس الأمن الدولي قوة لحفظ السلام في المنطقة إثر اندلاع معارك أسفرت عن نزوح نحو 100 ألف شخص.

وتتألف قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة لأبيي من 4,500 جندي أثيوبي.

وحذر مجلس الأمن في 2018 من أنّ الواقع في ابيي وعلى طول الحدود “ما زال يمثّل تهديداً خطيرا للسلام الدولي”. ودعا الدولتين إلى إحراز تقدم ملموس في مسألة ترسيم الحدود.