الاحتلال يفرج عن الأسير علي سلهب من الخليل بعد 18 عاما في الأسر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير علي محمد غازي سلهب (35 عاما) من الخليل، بعد اعتقال دام 18 عاما.

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح الأسير سلهب عند تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني شمال الخليل، بعد أن كان من المفترض الافراج عنه على حاجز الظاهرية العسكري جنوب الخليل، حيث تجمع أهله وعدد غفير من المواطنين لاستقباله هناك.

وأخضعت مخابرات الاحتلال الأسير للتحقيق لمدة ثلاثة ساعات قبل أن تطلق سراحه عند "غوش عتصيون".