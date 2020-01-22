الاحتلال يبعد المقدسيين رائد الزغير ومحمد الشلبي عن الأقصى لمدة أسبوع

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، مسؤول قسم النظافة في المسجد الأقصى رائد زغير، والناشط المقدسي محمد الشلبي عن المسجد لمدة أسبوع.

وذكر ايهاب زغير أن شرطة مركز القشلة اتصلت مع شقيقه رائد، واستدعته للتحقيق بدعوى أنه يدعو المصلين إلى حملة صلاة فجر الأمل في المسجد الأقصى.

وأضاف أن شقيقه رائد نفى التهمة، ولكن الشرطة سلمته قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وطلبت منه الحضور بعد انتهاء المدة، لتسلم قرار بالابعاد عن المسجد لعدة شهور.

كما استدعت شرطة الاحتلال في القشلة اليوم الناشط المقدسي محمد الشلبي، وبعد التحقيق معه سلمته قرارا يقضي بابعاده عن المسجد لمدة أسبوع، والمثول أمامها عند نهاية الأسبوع لتسلم قرار ابعاد لعدة شهور.

ويذكر أن شرطة الاحتلال أبعدت منذ نحو أسبوع أكثر من عشرة شبان مقدسيين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، بينهم خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.