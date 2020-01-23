اسماء سلامة تكتب لـوطن: الميت عاجز عن الدفاع عن نفسه

إذا كان الميت هو الشخص الوحيد القادر على قول الحقيقة كاملة ، فالحقيقة الكاملة ماتت بموته ، ويبقى الأمل في محاولة ( تربيط ) الأحداث مع بعضها البعض و نسج قصة أقرب ما يمكن للواقع ، وهي مهمة النيابة العامة في الجرائم التي تؤدي إلى قتل ، فالميت لا يستطيع الحديث ولا إعطاء الشهادة أو تقديم الأدلة ، وأن يواجه القاتل بما فعل وكيف .

منذ تم تحديد موعد الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين في قضية إسراء غريب ، وأن الجلسة ستكون أمام العلن ، تفاءلت بالشفافية في القضاء ، وأن الكل سيعرف ما الذي يجري دون الحاجة إلى التكهنات والإشاعات والبلبلة كالعادة .

وما أن بدأت الجلسة ، وتحديداً بدأت النيابة بتلاوة لائحة الاتهام حتى تلاشى التفاؤل وأصبت بالصدمة ، كيف لم تستغل ( وكيلة النيابة ) الفرصة التي قدمت لها على طبق من ذهب ، لعرض لائحة اتهام بمستوى يشبع تساؤلات الرأي العام الذي قام ولم يقعد على هذه الجريمة ، كيف لم تستغل وهي الأنثى على الانتصار لكل أنثى تطالب بالعدل في مثل هذه القضايا من ممارسة العنف ضدهن .

جاء سرد النيابة ... وأنا استخدم السرد لأن وكيل النيابة كانت كمن يسرد وقائع قصة ، وليست كمن يقرأ أو يتلو لائحة اتهام في وجود جمع من المواطنين والقضاة والمتهمين . لم ترتق إلى مستوى الأهمية المعلقة على هذه الجلسة .

أورد بعض الأمور التي لفتت انتباهي وأنا المشاهدة العادية لجلسة المحاكمة ولا خلفية لي بالقانون .

قالت وكيل النيابة في معرض لائحة الاتهام أن المتهم الأول ( محمد صافي ) ولكونه هو الشخص الذي أحضر ( المشايخ ) لقراءة القرآن على إسراء ، أن هذا ما يؤكد ممارسته للشعوذة ، ولم أجد في تواصله مع بعض المشايخ دليلاً كافياً على اتهامه بممارسة الشعوذة ...

تابعت وكيل النيابة السرد بأن آخر شيخ قد قال أنه تم إخراج الجن من إسراء وهي مسؤولة عن أفعالها ويجب تأديبها ، وهو ما يحمل التحريض على الضرب والعنف ، وإذا كانت قناعات العائلة بالجن والشعوذة مترسخة جداً من الطبيعي أن ينساقوا إلى كلام المشايخ ، ويطبقوا التعليمات بدقة ، وأرى أن في أقوال الشيخ نوع من أنواع التحريض ، ويجب ملاحقته قضائياً في هذه القضية بالتحديد .

ثم يأتي الحديث عن تقرير الكشف على الجثة ، والعلامات الدالة على العنف والواضحة على جسد الضحية ، تبدأ وكيل النيابة بذكر أماكن العلامات ، الأيدي والأرجل والبطن والوجه ، والأعضاء التناسلية ثم تقول أنحاء متفرقة من جسدها ... ألم يكن بإمكانك سيدتي أن تذكري ذلك منذ البداية ، دون تعداد أعضاء الضحية ؟؟ الآثار واضحة على مختلف أعضاء الجسد ... وحسبك .

ثم سردت بعض الأحداث التي لا أحد يعرفها سوى الضحية والجاني ، التقييد ( بالسكوتش ) ووضع الضحية في البانيو ، والضرب بالحزام ، كلها كانت مجرد مشاهد لقصة لا دعائم ملموسة ، وأدلة أشارت لها النيابة في حديثها ..

ولابد من الإشارة لطبيعة المصطلحات التي استخدمتها وكيل النيابة في لائحة الاتهام ، التي كنت آمل لو كانت بلغة عربية صحيحة ، فسمعنا ( ضربته كف ، سكوتش ، ميك أب آرتست ) ، كان من المفضل أن تكون تعبيرات النيابة أكثر رصانة في الانتقاء والصياغة على حد سواء .. ( صفعته ، اللاصق ، خبيرة تجميل ) ، إن مستوى الصياغة ينعكس على وقع الكلمات في النفوس وتأثيرها .

ولا أنسى مسألة الخلاف بين القاضي ووكيل النيابة حول عدد صفحات الإفادة الأولى للشاهد الأول هل هي تسعة أم عشرة أوراق ..

في النهاية فإن في كل ما تم إيراده في لائحة الاتهام لم أجد أي شيء تدعمه الأدلة إلا مسألة دخولها وخروجها من المستشفى كونها واردة ضمن السجلات الخاصة بالمستشفيات ، كذلك تقرير الطب الشرعي ، ما دون ذلك كان مجرد سرد قصصي بطريقة غير ذات تأثير على المتلقي إطلاقاً .

وإذا ما نظرنا للجانب الآخر ( المتهمين ) ، نرى أنهم وتحديداً المتهم محمد صافي كان واثقاً بنفسه لدرجة كبيرة ، حيث أنه أبدى عدم ممانعته للتصوير كما أنه شكر هيئة المحكمة على الاستجابة ( لطلبهم ) بأن يسمح للصحفيين بالحضور . كما أن رده على الاتهامات الموجهة إليه من النيابة كان رداً قانونياً مختصراً ( هدف النيابة هو الإبقاء على المتهمين موقوفين لحين إنهاء إجراءات المحاكمة ) ... إن الضعف في لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين أعطت القوة والثقة لهم ومنحتهم الفرصة الذهبية في إثبات براءتهم والخروج من القضية ( مثل الشعرة من العجين ) .

ثم توالت الجلسات ( العلنية ) لسماع الشهود في القضية ، والتي كانت بمجملها مجرد طعن في سلوك المرحومة ووصف هذا السلوك بأوصاف يخجل الإنسان عن ذكرها أو حتى كتابتها ، ومن سيؤكد أو ينفي ذلك ( البنت ماتت ) ، وغالبية الشهود اتفقوا على إظهار الضحية على أنها تعاني من حالة نفسية غريبة وسلوك أغرب ، وتصرفات فيها من الإساءة للحياء الكثير .

إن الجريمة موضوع الدعوى ، تختص بإسراء غريب ، الطرف الغائب في القضية والأكثر أهمية على الإطلاق ، وما ورد على لسان النيابة يمسها شخصياً ، الحديث عن جسدها وإدراج اتهامات سلوكية لها ( حتى وإن كانت النيابة أوردت ذلك كمبرر للمتهمين باستخدام العنف ) ، إلا أنه تم ذكره في جلسة علنية وبنقل مباشر عبر وسائل الإعلام ، وبالتالي تردد ذكر هذه الأمور بتفاصيل ووصف أبشع من قبل الشهود .. ألا يكفي ما دفعته الضحية قبل وفاتها من تحمل لآلام ومعاناة بفعل العنف الوحشي الذي تعرضت له ، وإذا ما كان جسدها قد ارتاح من كل ذلك ، ألا تستحق روحها الراحة أيضاً بعدم الحديث بهذه الصورة عنها وأمام الجميع ، وإعادة تعريتها مراراً وتكراراً . كيف لها وهي الميتة أن ترد على ما سيوجه لها من اتهامات ، وتشهير في سلوكها وتوصيفات لجسدها .. الميت عاجز عن الدفاع عن نفسه .

فإذا كان إكرام جسدها بدفنه ، أدع الله أن يكون هناك إسراع في إتمام جلسات المحاكمة وإصدار الحكم العادل بحق المجرمين ، وإن كان عقد الجلسات بشكل علني هو مطلب للتأكد من الشفافية والعدل في سير المحاكمة ، أرى أن يتم الاكتفاء بذلك دون نشر التفاصيل بحذافيرها عبر الإعلام علنا نكرم إسراء في موتها ونهب روحها السلام .