الاحتلال يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

وطن: أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 شبان مقدسيين عن الأقصى، لفترات تتراوح بين 4-6 اشهر.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال سلمت منير الباسطي، ومحمد شريفة، ابراهيم النتشة، إخطارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، بعد استدعائهم للتحقيق في مركز "القشلة" بالقدس المحتلة.

وابعدت مساء امس الناشط المقدسي محمد الشلبي، ورائد زعير موظف دائرة الاوقاف الإسلامية.

وصعدت سلطات الاحتلال خلال الأسبوعين الأخيرين من سياسة ابعاد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك.