الشرطة تضبط 8 مركبات غير قانونية وتقبض على 27 مطلوب للعدالة في جنين

وطن: ضبطت الشرطة اليوم 8 مركبات غير قانونية وألقت القبض على 27 مطلوباً للعدالة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 8 مركبات غير قانونية وألقت القبض على 27 شخص مطلوباً للعدالة في محافظة جنين .

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام .