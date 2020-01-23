بمرسوم رئاسي.. تعيين محمد شراكة قائم بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية

رام الله- وطن: أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتعيين محمد شراكة رئيساً لهيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية.

ومحمد شعبان حسن شراكة، ولد في مخيم دير عمار للاجئين غرب مدينة رام الله، حاصل على شهادة الماجستير في الادارة – جامعة القدس.

تميز شراكة في مجال الادارة في العديد من المناصب التي تولاها، ومَثل فلسطين في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.

بدأ العمل في قسم الشؤون الادارية في وزارة المالية الفلسطينية، وشغل عدة مناصب فعمل مديراً للشؤون الادارية في محافظة رام الله والبيرة، وقائماً بأعمال مدير عام الشؤون الادارية والمالية في وزارة العدل الفلسطينية، وعين بمرسوم من الرئيس مديراً عاماً للشؤون الادارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى، ومديراً عاماً لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، ومديراً عاماً لسلطة الأراضي الفلسطينية، واخيرا صدور مرسوم رئاسي يقضي بتعيينه قائم بأعمال رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه الفلسطينية.