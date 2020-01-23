رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية والمدير العام يتفقدان مشاريع الإغاثة الزراعية في غزة

غزة- وطن: أنهى كل من رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) م . حسام أبو فارس ومديرها العام منجد أبو جيش زيارة تفقدية لمشاريع الإغاثة الزراعية في قطاع غزة، بالإضافة لعقد مجموعة من الإجتماعات مع مختلف المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والممولين وشبكة المنظمات الأهلية في غزة.

وفي اجتماع بمقر شبكة المنظمات الاهلية مع القطاع الزراعي ضم ممثلين عن المؤسسات العاملة في القطاع، بحث مدراء الإغاثة الزراعية مجموعة من القضايا مع المؤسسات والشركاء والممولين بهدف تطوير الشراكات مع المؤسسات المختلفة بالإضافة لبحث الإجراءات والقيود المفروضة على التمويل والاثر الذي تتركه هذه الأجراءات على عمل المؤسسات وعلى القطاع الزراعي الفلسطيني، وركز الحضور على أهمية التنسيق بين المؤسسات العاملة بالقطاع، وضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الزراعي موحدة، وعلى أهمية دور شبكة المنظمات الاهلية بكافات قطاعاتها، في التصدي للقضايا العامة، كما اجمع أعضاء القطاع الزراعي على ضرورة التواصل بين غزة والضفة.

كما تم تناول بعض الموضوعات المتعلقة بالمشاريع المنفذة حاليا، بالإضافة للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية وتحسس قضايا المجتمع.

وفي لقائهما مع العاملين قال رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية م. حسام أبو فارس أنه وبرغم كل المعيقات والانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وما تبعه من أحداث، إلا أن الإغاثة الزراعية استطاعت أن تبقى مؤسسة واحدة لها هيئة عامة ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية واحدة، تجسدت هذه الوحدة من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها في شقي الوطن بهدف خدمة المزارعين وتعزيز صمودهم على أراضيهم.

و أشار مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش بأن 60%من المشاريع التي تنفذها الإغاثة الزراعية يتم تنفيذها في قطاع غزة وذلك بسبب الظروف التي يعشها أبناء شعبنا هناك ، وأن المؤسسة ملتزمة تجاه قطاع غزة و مزارعيه وفقا للإمكانيات المتاحة .

وقام مدراء المؤسسة يرافقه مدير فرع غزة السيد تيسير محيسن و مدراء المشاريع بزيارة شملت مشاريع منشأة الكمبوست في منطقة جحر الديك و بركة تجميع مياه الأمطار في قرية ام النصر و برك تجميع مياه الأمطار من اسطح الدفيئات، وذلك للإطلاع على سير العمل و الإنجازات التي تم تحقيقها .

وختم مدراء زيارته من خلال اجتماع موسع ضم طاقم وموظفي الإغاثة الزراعية في قطاع غزة، حيث تم اطلاع الزملاء على نتائج الزيارة وما ترتب عليها من نتائج وانطباعات وأكدوا على جملة من التوجهات الضرورية للعمل عليها في المرحلة المقبلة، والتي تهدف الى تطوير المؤسسة وضمان استمراريتها برغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، كما شكر الوفد طاقم الإغاثة الزراعية على الجهود المبذولة من قبلهم.