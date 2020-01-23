الإصابات تحاصر برشلونة

وطن: أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم، الخميس، أن الفحوصات أظهرت إصابة حارس مرماه الاحتياطي، البرازيلي نيتو، بالتواء في كاحل قدمه اليسرى.

وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه الرسمي: "أكدت الفحوصات التي أجريت الخميس أن نيتو يعاني من التواء في كاحله الأيسر. سيكون خارج التشكيلة، وتطور شفائه سيحدد تاريخ عودته".

وتعرض البرازيلي للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 في الثواني الأخيرة الأربعاء، على مضيفه إيبيزا من الدرجة الثالثة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ولم يحدد برشلونة فترة غياب بديل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، فيما قدرتها الصحافة الإسبانية بين أسبوعين وثلاثة أسابيع كحد أدنى.

وجاءت إصابة نيتو (30 عاما) تزامنا مع عودة تير شتيغن من إصابة في أوتار ركبته اليمنى، ما أبعده عن المشاركة في مسابقة الكأس السوبر الإسبانية مطلع الشهر الحالي في السعودية.

ولعب الألماني الأحد ضد غرناطة (1-صفر) في الدوري المحلي، لكن كيكي سيتيين، المدرب الجديد للفريق الكاتالوني، فضل إشراك نيتو في الكأس.

ولم يسبق للحارس البرازيلي، المنتقل مطلع الموسم من فالنسيا، أن شارك ولو لدقيقة واحدة مع برشلونة على أرضه في ملعبه "كامب نو".

وهي الإصابة الثانية لنيتو منذ الأول من تموز/يوليو، تاريخ توقيعه مع بطل الدوري الإسباني، حيث تعرض سابقا لكسر في يده اليسرى أُجبر وقتها على إجراء عملية جراحية.