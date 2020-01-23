خلال 24 ساعة ستصدر الولايات المتحدة بياناً حول "صفقة القرن"

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الإدارة الأمريكية ستصدر بياناً خلال الـ24 ساعة المقبلة حول الاعلان عن بنود خطة ترامب المعروفة اعلاميا باسم (صفقة القرن).

ونقلت القناة 13 العبرية، عن مصادر في دولة الاحتلال، أن نتنياهو وغانتس تلقيا دعوة لزيارة واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، بهدف الاطلاع على تفاصيل الخطة الأميركية.

وعلى أثر ذلك، أعلن جيش الاحتلال، عن رفع حالة التأهب في جميع أنحاء الضفة الغربية، تحسباً لإعلان صفقة القرن، بحسب ما أفادت به القناة 12 العبرية.

وكانت قناة (كان) العبرية، قد قالت: "توقعات بإصدار الولايات المتحدة الامريكية، بيانا حول خطة ترامب قريبا، وفي الوقت ذاته تلقى نتنياهو وغانتس تحديثا حول هذه القضية، وان إعلانا منفصلاً سيصدر قريباً".