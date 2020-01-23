أبو ردينة: نحذر من أي خطوة أميركية تخالف الشرعية الدولية ومن تجاوز الخطوط الحمراء

رام الله- وطن: أكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة مرة أخرى رفضنا القاطع للقرارات الأميركية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لاسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي، وذلك في ظل ما تردده وسائل الإعلام ومصادر أخرى، حول قرب الإعلان عما تبقى من "صفقة القرن".

وجدد "التأكيد على موقفنا الثابت الداعي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة اجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب اسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال.

وقال: نحذر اسرائيل والإدارة الأميركية من تجاوز الخطوط الحمراء.